В США передумали уничтожать дом Мэрилин Монро

В США передумали сносить последний дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе

В США передумали уничтожать дом американской киноактрисы Мэрилин Монро, в котором она провела последние дни жизни. Особняк в элитном лос-анджелесском квартале Брентвуд признали историческим памятником, сообщает Los Angeles Times.

По словам члена городского совета Трейси Парк, в Лос-Анджелесе нет другого человека или места столь же знакового, как Мэрилин Монро и ее дом в Брентвуде, поэтому сделать его историческим памятником нужно было еще 60 лет назад.

Знаменитость приобрела дом за 75 тысяч долларов (около 6,5 миллиона рублей) за шесть месяцев до своей кончины. Летом 2023 года особняк выкупили дочь бизнесмена Карла Мильштейна Брина и ее супруг, продюсер реалити-шоу Рой Банк, заплатив за недвижимость 8,35 миллиона долларов. Новые владельцы собирались снести дом Монро, чтобы расширить свое поместье, которое находится по соседству.

Против выступили историки и жители Лос-Анджелеса. Брина обратилась в суд, заявляя, что дом выглядит неухоженным и заброшенным, а также пожаловалась на толпы фанатов. Однако суд отклонил иск. А новое решение городского совета Лос-Анджелеса не позволит демонтировать конструкцию.