Единственный дом Мэрилин Монро захотели уничтожить

NYP: единственный дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе захотели снести

Единственный дом, которым легендарная голливудская актриса Мэрилин Монро владела при жизни, захотели уничтожить. Именно в этом особняке звезду нашли после ухода из жизни, сообщает New York Post.

Особняк располагается в элитном лос-анджелесском квартале Брентвуд. Нынешний владелец, который недавно приобрел недвижимость за 8,35 миллиона долларов, запросил разрешение на снос. В начале сентября Департамент строительства и безопасности дал зеленый свет для плановой проверки, которая является начальным этапом процесса уничтожения здания, однако официальное разрешение еще не получено.

Площадь одноэтажного дома Монро составляет почти 270 квадратных метров, внутри него четыре спальни и три ванные комнаты. Интерьер отличается множеством элементов, сохранившихся с 1929 года, когда здание было построено. В число таких деталей входят потолочные балки, пол из терракотовой плитки и створчатые окна. Снаружи имеются пышный газон, бассейн и цитрусовый сад.

Мэрилин купила дом в феврале 1962 года. Полгода спустя ушедшую из жизни актрису обнаружили в одной из спален. После этого особняк вызвал активный интерес со стороны покупателей недвижимости, которые боролись за право приобрести его.

Ранее в США выставили на продажу бывший дом экс-президента США Барака Обамы. Объект оценивается в 17,6 миллиона долларов.