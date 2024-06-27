В США рассказали о предупреждениях России в адрес Запада

RS: Россия сделала предупреждения Западу из-за эскалации на Украине

Россия сделала Западу недвусмысленные предупреждения из-за эскалации конфликта на Украине. Об этом заявили авторы издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

Лидеры НАТО осознают, что одной финансовой поддержки Украины недостаточно для того, чтобы изменить ухудшающееся для Киева положение на поле боя, говорится в материале. В связи с этим Североатлантический альянс стал находить более опасные методы эскалации, указали авторы.

«Россия ответила на это серией недвусмысленных предупреждений относительно угрозы более масштабного конфликта, а также тем, что с участием Белоруссии провела провокационные учения с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной», — подчеркивается в статье.

Россия также направила на Кубу военные корабли, после чего США и Канада поступили аналогично. «Затем [президент России Владимир] Путин посетил Пхеньян и подписал пакт о "взаимной безопасности" с Северной Кореей, обязывающий обе державы, владеющие ядерным оружием, прийти на защиту друг другу при нападении», — добавили авторы.

По их мнению, все эти события усиливают необходимость того, чтобы искать способ урегулирования конфликта на Украине.

Ранее журналисты Asia Times раскрыли влияние на Запад визита Путина в Северную Корею. Авторы материала сочли, что поездка российского лидера в КНДР может ударить по западным странам.