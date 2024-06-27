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09:45, 27 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили о желании успокоить Зеленского с помощью НАТО

NYT: Зеленского хотят успокоить обещаниями «моста в НАТО»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

НАТО хочет успокоить президента Украины Владимира Зеленского обещанием «моста в альянс» в свете предстоящего саммита, который пройдет с 9 по 11 июля. Такое мнение приводится в материале издания The New York Times (NYT), базирующегося в США.

Издание предположило, что НАТО предложит Киеву миссию в Германии для управления вопросами военной помощи. Этот шаг, отмечает NYT, станет своеобразным мостом к членству в альянсе. Несмотря на ожидания Зеленского, что на июльском саммите НАТО его стране предложат вступить в союз, он получит лишь такое предложение.

«Администрация [президента США Джо] Байдена и официальные лица НАТО выдвинули эту идею как способ дать Киеву что-то весомое на саммите, несмотря на то, что они утверждают, что время для вступления Украины еще не пришло», — отмечает издание.

NYT также подчеркивает, что таким образом альянс попытается добиться, чтобы саммит прошел более спокойно, чем в прошлом году. На встрече в 2023 году Зеленский возмутился тем, что НАТО не называет конкретных сроков проведения переговоров о вступлении Украины в альянс.

Ранее в Европе объяснили смысл слов Зеленского об отсутствии поддержки Запада. Издание Bild подчеркнуло, что президент говорит не только о разрушении государста, но и о собственном исчезновении.

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