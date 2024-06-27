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04:08, 27 июня 2024Мир

В Южной Корее сочли договор между Россией и КНДР предоставлением ядерного зонтика Пхеньяну

Доцент Ким Дон Еп: РФ предоставила КНДР ядерный зонтик договором о партнерстве
Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия предоставила Северной Корее ядерный зонтик, заключив с Пхеньяном новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил доцент Университета северокорейских исследований из Южной Кореи Ким Дон Еп в беседе с РИА Новости.

По его словам, до опубликования текста документа присутствовали ожидания, что в военной сфере дело не дойдет до «автоматического» оказания военной помощи.

Теперь, в сравнении с предыдущим договором от 1961 года, в соглашения заложена концепция расширенного сдерживания на основе ядерного зонтика, считает ученый.

Ким Дон Еп добавил, что заявленное Пхеньяном восприятие Южной Кореи не как части единой нации, стремящейся к объединению, а как отдельного враждебного государства, носит не тактический, а стратегический характер.

«В итоге по линии межкорейских отношений теперь сложно будет чего-либо ожидать. Вопрос только в том, что останется от отношений Южной Кореи с Россией», — заключил доцент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что договор о стратегическом партнерстве России и КНДР призван купировать угрозы со стороны коллективного Запада.

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      Марина Совина
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