Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:09, 27 июня 2024Силовые структуры

Воевавшего на стороне Украины американца заочно осудили в России

Суд в ДНР дал 14 лет американскому наемнику Эллербруку, воевавшему против ВС РФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, добровольно вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, 27-летний американец участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России с марта 2022 года по июнь 2023-го в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном одному миллиону рублей.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. У него также конфискуют имущество, равное сумме полученного за участие в боевых действиях на стороне Украины вознаграждения.

Эллербрук объявлен в международный розыск, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Волочкова раскрыла отношение к хейтерам

      Крутой возглавил администрацию Лукашенко

      Стало известно об ударах по расположениям ВСУ в Харьковской области

      Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с колонизацией

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше