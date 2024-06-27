Воевавшего на стороне Украины американца заочно осудили в России

Суд в ДНР дал 14 лет американскому наемнику Эллербруку, воевавшему против ВС РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении наемника из США Марка Уильяма Эллербрука, добровольно вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, 27-летний американец участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России с марта 2022 года по июнь 2023-го в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном одному миллиону рублей.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. У него также конфискуют имущество, равное сумме полученного за участие в боевых действиях на стороне Украины вознаграждения.

Эллербрук объявлен в международный розыск, уточнили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.

