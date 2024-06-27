Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:01, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

Врач Агапкин рекомендовал есть черешню или вишню для борьбы с бессонницей

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал есть черешню или вишню, чтобы засыпать быстрее. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли черешня помогает при бессоннице, предположила, что эта ягода не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки.

«На самом деле — да. И черешня, и вишня содержат в своем составе, не поверите, мелатонин — то самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон», — отметил Агапкин. По словам медика, исследования показывают, что употребление 100 граммов черешни или вишни помогает легче засыпать ночью.

Ранее Агапкин назвал еще один способ борьбы с бессонницей. Специалист рекомендовал людям, сталкивающимся с проблемами со сном, поставить в спальню растение эстрагон, известное также как тархун. По его словам, эстрагон помогает от бессонницы, так как его эфирные масла обладают успокаивающим действием.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

      В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

      В Минюсте обвинили Запад в психологическом воздействии на россиян

      Пилоты США дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами

      В Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

      В Боливии начали расследование после попытки госпереворота

      В Боливии задержали лидера попытки переворота

      В Польше раскрыли последствия расширения конфликта на Украине

      В Бразилии ампутировали 6,5 тысячи пенисов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше