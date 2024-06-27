Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

Врач Агапкин рекомендовал есть черешню или вишню для борьбы с бессонницей

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рекомендовал есть черешню или вишню, чтобы засыпать быстрее. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли черешня помогает при бессоннице, предположила, что эта ягода не обладает таким свойством. Врач опроверг утверждение девушки.

«На самом деле — да. И черешня, и вишня содержат в своем составе, не поверите, мелатонин — то самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон», — отметил Агапкин. По словам медика, исследования показывают, что употребление 100 граммов черешни или вишни помогает легче засыпать ночью.

Ранее Агапкин назвал еще один способ борьбы с бессонницей. Специалист рекомендовал людям, сталкивающимся с проблемами со сном, поставить в спальню растение эстрагон, известное также как тархун. По его словам, эстрагон помогает от бессонницы, так как его эфирные масла обладают успокаивающим действием.