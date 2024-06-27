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12:15, 27 июня 2024Среда обитания

Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

EI: в 2023 году в мире было зафиксировано рекордное потребление энергии

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В 2023 году выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 40 гигатонн (на два процента больше, чем в 2022 году), сообщает международная исследовательская организация Energy Institute (EI).

Причиной стало рекордное потребление энергии. Общее первичное потребление энергии в мире составило 620 эксаджоулей — на два процента больше, чем годом ранее. Речь идет как об энергии из возобновляемых, так и из углеводородных источников.

Потребление углеводородных энергоносителей по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1,5 процента, до 505 эксаджоулей, в основном за счет потребления угля (рост на 1,6 процента) и нефти (на два процента). Использование газа осталось на прежнем уровне.

При этом потребление энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) выросло на 13 процентов, до 4748 тераватт/час. Рост ВИЭ в основном был обеспечен солнечной и ветряной энергетикой. Ранее стало известно, что в 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов.

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      Мария Черкасова
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