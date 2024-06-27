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14:50, 27 июня 2024Мир

Выгоду США от госпереворота в Боливии оценили

Профессор СПбГУ Хейфец: для США выгоден госпереворот в Боливии

Фото: Claudia Morales / Reuters

США выгоден государственный переворот в Боливии, заявил профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, они смотрели бы на это благожелательно. Левое правительство Боливии в данном случае им не очень симпатично», — прокомментировал эксперт попытку боливийского госпереворота.

По оценке ученого, в случае успеха путчистов американцам мог бы перейти контроль над полезными ископаемыми, в особенности над запасами лития, которые ныне разрабатывают китайские компании.

Ранее президент Боливии Луис Арсе поблагодарил мировых лидеров и международное сообщество за поддержку после попытки государственного переворота в стране. Он также поприветствовал всех, кто высказался в поддержку боливийской демократии.

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      Виктория Кондратьева
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