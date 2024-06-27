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16:06, 27 июня 2024Россия

Загоравший на детской площадке в одних трусах москвич высказался о своем белье в суде

Загоравший на детской площадке в трусах москвич раскаялся в суде

Москвич Сергей Мартов, напавший 26 июня на девушку, сделавшую ему замечание за появление на детской площадке в одних трусах, раскаялся и извинился перед пострадавшей. Видео из зала суда опубликовал Shot в Telegram.

В беседе с журналистом канала Мартов признал, что повел себя неправильно и не по-мужски. «Приношу извинения девушке и ее семье», — сказал мужчина. На вопрос, почему он находился на детской площадке в нижнем белье, подсудимый ответил, что оно было «обычным». В результате суд приговорил Мартова к аресту на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Днем ранее мужчину заметили на одной из столичных детских площадок, где он загорал в одних трусах. В ответ на замечание девушки, которая снимала происходящее на видео, Мартов набросился на нее, оскорбляя, и начал бить. По словам пострадавшей, нападавший наносил ей удары руками и ногами по голове и телу.

Ранее в Москве голый мужчина устроил заплыв по реке в районе Крымского моста у Парка имени Горького. Его попытались вытащить сотрудники МЧС на двух катерах, однако пловец оказал сопротивление.

ЖЗЛ
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