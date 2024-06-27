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10:16, 27 июня 2024Мир

Захарова оценила идею стран Балтии построить линию обороны на границе с Россией

Захарова: линия обороны стран ЕС на границе с Россией должна быть шипами внутрь

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Идея стран Балтии о строительстве линии обороны вдоль границы Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией против мнимых угроз должна быть реализована «шипами внутрь». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Главное, чтобы шипами внутрь», — прокомментировала инициативу дипломат.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией. Таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны России. Линию обороны на восточной границе ЕС нужно сформировать в координации с НАТО, уверены страны-авторы инициативы.

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      Дарья Устьянцева
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