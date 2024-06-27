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17:26, 27 июня 2024Мир

Захарова заявила о переполненных просьбами о переезде в Россию посольствах

Захарова: диппредставительства России переполнены просьбами о переезде в РФ

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российские диппредставительства за рубежом переполнены просьбами о помощи в переезде в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении», — заявила Захарова.

Она добавила, что люди стремятся к переезду в Россию, чтобы «сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей». По словам официального представителя МИД, традиционные ценности являются основой политики, идеологии и философии у мирового большинства.

Захарова почеркнула, что «огромное количество людей, находящихся в условии гнета либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться».

Ранее Захарова прокомментировала план стран Балтии и Польши по созданию линии обороны на границе с Россией. Она отметила, что укрепления для защиты от мнимых угроз должны быть направлены «шипами внутрь».

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