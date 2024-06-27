Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:20, 27 июня 2024Из жизни

Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

Блогер из Аргентины в отместку отдала джерси бойфренда с автографом Месси

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Женщина из Аргентины уличила бойфренда в измене и в отместку решила отдать его вещи незнакомцам. Об этом сообщает What's the Jam?.

Блогер из Буэнос-Айреса Кандела Фассино удивила своих подписчиков, когда стала разыгрывать среди них билеты на Кубок Америки по футболу. Как выяснилось, таким образом Фассино решила отомстить партнеру, когда узнала, что он изменил ей с ее лучшей подругой. Билеты купил именно он, но забыл их дома у Фассино.

В ролике, который она выложила на следующий день, женщина объявила победителя и пообещала разыграть нечто еще более ценное. После этого она подняла перед камерой спортивное джерси Аргентинской сборной с автографом Лионеля Месси, которое принадлежало ее партнеру, и спросила подписчиков, кто хочет его получить. Сотни комментаторов попросили Фассино выбрать их.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Она также рассказала в соцсетях, что узнала об измене бойфренда во время встречи с друзьями, когда они вместе смотрели матч Аргентины с Канадой 21 июня. По словам Фассино, она почувствовала напряжение, а затем заметила, что ее возлюбленный переписывается с ее лучшей подругой. Когда она стала просматривать их переписку, то поняла, что многие сообщения были намеренно удалены.

Ранее сообщалось, что девушка уличила мужа в измене с ее матерью. Мужчина объяснил свой поступок желанием завести детей: его супруга оказалась бесплодна.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

      В испанском клубе высказались о возможном трансфере игрока команды в «Спартак»

      В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

      Люди губят свою психику, желая подстроиться под модные течения. Как это происходит и почему становится опасным?

      В США оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО на июльском саммите

      В США признали проблемы с отправкой техники Украине

      Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

      Три населенных пункта в российском регионе подверглись атакам ВСУ

      Власти Севастополя допустили повторный удар ВСУ по городу

      Расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше