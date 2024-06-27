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08:59, 27 июня 2024Россия

Жительница Севастополя рассказала о пролетевшей мимо ее дома ракете

Жительница Севастополя: из окна видели ракету ATACMS ВСУ в небе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жительница Севастополя Светлана рассказала, как в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Учкуевка видела ракету, пролетающую над ее домом. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я была дома, как раз мы это все наблюдали в небе. Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла», — рассказала женщина. Светлана спустя несколько дней после атаки ВСУ пришла отдыхать на пляж в центре города.

Ранее владелец кафе на севастопольском пляже рассказал, что на пляже между звуками взрывов и разрывом кассет прошло 45 секунд. Удар пришелся на такое время, когда на пляже негде бросить полотенце, заявил он, подчеркнув, что раненых на пляже было точно больше ста человек У пострадавших, по его словам, были нетипичные раны.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами атаки стали четыре человека, двое из которых — дети. В городе из-за случившегося ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Анастасия Шейкина
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