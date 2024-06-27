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12:16, 27 июня 2024Силовые структуры

Жителя Крыма осудили на 12 лет за госизмену

В Крыму суд приговорил жителя к 12 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего жителя Сакского района к 12 годам заключения по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на год. Дело слушалось в закрытом режиме, подробности о вменяемых эпизодах не сообщаются. Известно, что осужденного задержали сотрудники ФСБ в Псковской области.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам лишения свободы 32-летнего гражданина Украины Илью Ковзалина по делу о шпионаже.

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      Илона Палей
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