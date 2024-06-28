Байден объявил чрезвычайное положение из-за «фекального супа»

В США пять округов штата Айова затопило фекалиями

В США из-за проливных дождей штат Айова затопило «фекальным супом». Об этом сообщает ABC News.

Мощные ливни начались в штате 21 июня. Всего за два дня выпало более 40 сантиметров осадков. Вода быстро затопила навозохранилища и понесла экскременты животных в водоемы крупного региона. Сейчас многие районы Айовы, который является одним из ведущих сельскохозяйственных штатов страны, буквально затоплены «фекальным супом» — так специалисты называют смесь навоза с паводковыми водами. Особенно пострадали пять округов, где затопило около 900 ферм. На некоторых территориях проводится эвакуация населения. На многих водоочистных станциях произошли сбои.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в регионе. Специалисты заявили, что старые методы хранения отходов животноводческих хозяйств представляют слишком серьезную опасность, и призывают создавать более крупные навозохранилища, лучше защищенные от паводков.

При этом после загрязнения навозом опасность представляет не только питьевая вода. Жителей предупреждают, что также опасно купаться и даже плавать на лодках по водоемам штата, так как контакт с «фекальным супом» может привести к заражению множеством болезней.

В сентябре 2023 года сообщалось, что таинственный запах гниющего мяса и горелой рыбы не давал покоя жителям нескольких населенных пунктов в Великобритании. Чиновники назвали несколько возможных причин появления зловония, в частности: разливы канализационных вод и отходы скотобоен.

