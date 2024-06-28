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16:45, 28 июня 2024Из жизни

Белая олениха Путина впервые стала матерью

Белая олениха президента Путина впервые стала матерью и уехала к Деду Морозу

Подаренная президенту России Владимиру Путину белая олениха родила первого олененка и уехала в Великий Устюг. Об этом сообщает РИА Новости.

Самку белого оленя в подарок президент получил от супругов Енкси и Зои Пяк из Пуровского района в январе после телефонного разговора, который состоялся в рамках всероссийского семейного форума «Родные — Любимые». Потомственные оленеводы больше полувека живут вместе в тундре, ведут кочевой образ жизни и владеют стадом оленей около двух тысяч голов. У пары восемь детей.

Олениха белого цвета родилась 9 мая 2022 года. Ее необычный окрас считается большой редкостью. Подарок в виде белого оленя — знак большого уважения, потому что это животное символизирует достаток и благополучие. 1 июня олениха впервые стала матерью, у нее родился олененок женского пола. Мать с детенышем отправились в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великий Устюг. Ветеринарные специалисты перед поездкой провели все необходимые исследования и вакцинацию.

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