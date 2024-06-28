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14:02, 28 июня 2024Спорт

Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Глава UFC Уайт заявил, что не хочет даже говорить о следующем бое Макгрегора
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал дату возвращения Конора Макгрегора. Об этом пишет The Sun.

«Я не думаю о том, чтобы Макгрегор с кем-то дрался прямо сейчас. У меня нет временных рамок, у меня ничего нет», — заявил президент UFC.

Ранее Макгрегор раскрыл причину отмены поединка с американцем Майклом Чендлером. «Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — рассказал ирландец.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что решение о снятии было принято после консультации с врачами, UFC и командой.

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      Илья Костин
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