Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Глава UFC Уайт заявил, что не хочет даже говорить о следующем бое Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал дату возвращения Конора Макгрегора. Об этом пишет The Sun.

«Я не думаю о том, чтобы Макгрегор с кем-то дрался прямо сейчас. У меня нет временных рамок, у меня ничего нет», — заявил президент UFC.

Ранее Макгрегор раскрыл причину отмены поединка с американцем Майклом Чендлером. «Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — рассказал ирландец.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что решение о снятии было принято после консультации с врачами, UFC и командой.