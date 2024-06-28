В США заявили о возможности Зеленского закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

Журналист Хинкл: если Зеленский примет предложение Путина, конфликт закончится

Журналист из США Джексон Хинкл заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт, приняв мирную инициативу российского лидера Владимира Путина. Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

«Если Зеленский действительно хочет закончить конфликт на Украине, он может сделать это уже сегодня — для этого нужно принять щедрое предложение президента Путина по миру», — заявил Хинкл.

Ранее Путин обозначил позицию Москвы относительно возможных переговоров с Киевом. Он указал, что Россия на переговорах будет исходить из текущей ситуации.

Перед этим российский лидер назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Путин заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.