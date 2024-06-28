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20:52, 28 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили о возможности Зеленского закончить конфликт на Украине «уже сегодня»

Журналист Хинкл: если Зеленский примет предложение Путина, конфликт закончится

Фото: Johanna Geron / Reuters

Журналист из США Джексон Хинкл заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить конфликт, приняв мирную инициативу российского лидера Владимира Путина. Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

«Если Зеленский действительно хочет закончить конфликт на Украине, он может сделать это уже сегодня — для этого нужно принять щедрое предложение президента Путина по миру», — заявил Хинкл.

Ранее Путин обозначил позицию Москвы относительно возможных переговоров с Киевом. Он указал, что Россия на переговорах будет исходить из текущей ситуации.

Перед этим российский лидер назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Путин заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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      Олег Давыдов
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