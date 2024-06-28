Микронезия подписала коммюнике мирного саммита по Украине

Микронезия присоединилась к подписантам коммюнике саммита в Швейцарии по Украине

Микронезия, не участвовавшая в швейцарском мирном саммите по Украине, присоединилась к подписантам итогового коммюнике. Об этом сообщается в обновленном списке подписавших документ стран, опубликованном на сайте МИД Швейцарии.

Отмечается, что Микронезия стала восьмой страной после Антигуа и Барбуда, Барбадоса, Гайаны, Замбии, Королевства Тонга, Малави и Маршалловых Островов, не принявшей участие в конференции, но присоединившейся к коммюнике.

Ранее по требованию Турции Вселенский патриархат исключили из списка подписантов коммюнике по итогам мирного саммита по Украине.