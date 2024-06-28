Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:40, 28 июня 2024Забота о себе

Названа главная причина развития деменции

The Sun: главной причиной деменции оказалось высокое давление

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Высокое артериальное давление — главная причина развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и сосудистой деменции. К таким выводам пришли специалисты из агентства Blood Pressure UK, пишет издание The Sun.

Исследователи заявили, что гипертония создает дополнительную нагрузку на артерии и сердце, что может привести к инсультам и сердечным приступам. Они, в свою очередь, значительно увеличивают риск потери памяти и развития деменции.

Другими провокаторами проблем с ментальным здоровьем, по словам ученых, оказались ожирение, сахарный диабет, курение и даже низкий уровень образования. Специалисты обратили внимание, что образованных людей становится все больше, также многие стремятся отказаться от вредных привычек, поэтому эти факторы становятся все менее распространенными рисками, а ожирение, напротив, все чаще провоцирует сердечно-сосудистые катастрофы.

«Таким образом, здоровое сбалансированное питание и поддержание физической активности могут помочь людям снизить риск развития деменции. Но только каждый третий человек знает, что может снизить риск слабоумия. К тому же существует множество факторов, таких как доход и этническая принадлежность, которые влияют на способность сделать это», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Причины плохой старости идут из детского возраста» Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
31 октября 2020

Ранее мужчина с геном болезни Альцгеймера назвал способы снизить риск развития деменции. Он посоветовал заниматься спортом и правильно питаться.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Следователи увезли на допрос собственницу сгоревшего здания во Фрязино

      56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Польша отказалась отправлять солдат на Украину

      Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

      Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

      В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше