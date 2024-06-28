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15:32, 28 июня 2024Забота о себе

Названы три кита успешного похудения

Эндокринолог Репникова назвала условиями похудения без срывов сон, диету и спорт

Фото: PxHere

Стабильного похудения без срывов можно добиться, если соблюдать три простых условия, заверила эндокринолог Юлия Репникова. Их врач назвала РИА Новости.

Врач заявила, что тремя китами, помогающими снизить вес, являются качественный сон, регулярный спорт и сбалансированная диета. «Почему некоторые сейчас весят 100 килограммов? Потому что мало двигаются, много едят, неправильно спят», — объяснила она.

Рацион должен быть полноценным, подчеркнула специалистка. По ее словам, половину порции на тарелке должны составлять овощи, остальные две четверти — мясо и гарнир. При этом за один раз стоит съедать не более 450 граммов пищи. Также важно питаться регулярно — каждые три-пять часов.

Если же самостоятельно похудеть без срывов не удается, необходимо обратиться за помощью к психологу или психиатру, добавила Репникова.

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Ранее фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об опасности голодания для тех, кто решил похудеть. По ее словам, полный отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем, так как негативно влияет на психологическое состояние человека, из-за чего он срывается, переедает и набирает еще больший вес.

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      Наталья Обрядина
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