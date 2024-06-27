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07:07, 28 июня 2024Спорт

Фитнес-тренер рассказала об опасности голодания для худеющих

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала об опасности голодания для тех, кто решил похудеть. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, полный отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем. «Голод давит на психологическое состояние человека, из-за чего часто происходят срывы, он переедает и набирает еще больший вес. Кроме того, из-за дефицита питательных веществ начинает страдать внешний вид: ухудшается цвет кожи, состояние волос и ногтей», — заявила Соболь.

Специалист добавила, что голод влияет на показатели тренировок. «Чем меньше человек ест, тем меньше у него сил для физических упражнений. Это чревато травмами и стрессом для организма», — отметила тренер.

Ранее фитнес-тренер Виктор Мандзяк оценил возможность похудения без тренировок. По его словам, это возможно при любом весе.

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      Алексей Гусев
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