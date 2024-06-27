Тренер назвал делающую домашние тренировки безрезультативными ошибку

Персональный инструктор Кристиан Финн назвал ошибку, которая делает домашние тренировки безрезультативными. Его слова приводит Men Today.

Финн заявил, что многие слишком много отжимаются и мало подтягиваются в домашних условиях. «Даже если у вас есть турник, далеко не все могут чисто подтянуться десяток раз», — посчитал он. По мнению эксперта, это приводит к мышечному дисбалансу, чреватому травмами.

Финн рекомендовал приобрести гимнастические кольца или стропы на турник, чтобы выполнять подтягивания с ногами на полу или на стуле. Он подчеркнул, что это уравновесит отжимания и улучшит осанку.

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