Фитнес-тренер оценил возможность похудения без тренировок

Фитнес-тренер Виктор Мандзяк оценил возможность похудения без тренировок. Его слова приводит РБК-Украина.

По его словам, это возможно при любом весе. «Вопрос стоит в другом, будет ли тело выглядеть безупречно без физических нагрузок. Физкультура, в частности, силовые упражнения позволяют сохранить мышцы при похудении. А это соответственно -- эстетика», — заявил Мандзяк.

При этом тренер добавил, что диета играет ключевую роль при похудении. «Основная цель -- создать дефицит калорий, чтобы организм начал использовать сохраненные жиры как источник энергии», — рассказал специалист.

Ранее врач-невролог Ангелина Шестакова дала советы по снятию напряжения в спине после рабочего дня. Специалист рекомендовала начать с прогулки.