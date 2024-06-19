Врач дала советы по снятию напряжения в спине после рабочего дня

Врач-невролог Ангелина Шестакова дала советы по снятию напряжения в спине после рабочего дня. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовала начать с прогулки. «Один из вариантов — пройти одну-две остановки автобуса или метро. Это улучшит работу сердечно-сосудистой системы, приведет мышцы в работу и, следовательно, расслабит спину», — отметила Шестакова.

Врач также посоветовала делать сгибания и разгибания. «Нужно встать, ровно и медленно наклониться вниз, чтобы руки касались пола. В такой позиции повисеть буквально несколько секунд», — добавила Шестакова.

Еще одним вариантом расслабления мышц спины врач назвала принятие ванны с солью, а также занятие положения лежа с максимально вытянутыми руками и ногами в разные стороны.

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