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09:32, 23 мая 2024Спорт

Фитнес-тренер объяснил пользу утренней кардионагрузки

Фитнес-тренер Александр Калагур рассказал о пользе кардионагрузки в утренние часы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, подобное начало дня помогает провести его успешно и продуктивно. «Это связано с тем, что во время выполнения физических упражнений, которые тренируют сердце, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин. Именно они напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения», — объяснил он.

Калагур подчеркнул, что любая физическая активность высвобождает эндорфины. «Регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку», — отметил специалист.

Ранее Калагур посоветовал три упражнения для короткой интенсивной тренировки на улице. Он рекомендовал бег на месте с высоким подниманием бедра, упрощенный берпи и джампинг джек.

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      Алексей Гусев
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