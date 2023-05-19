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16:52, 19 мая 2023Спорт

Фитнес-эксперт посоветовал упражнения для короткой тренировки на улице

Фитнес-тренер Калагур посоветовал делать на улице упрощенный берпи и джампинг джек

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Александр Калагур посоветовал три упражнения для короткой интенсивной тренировки на улице. Его слова передает «Чемпионат».

Калагур рекомендовал бег на месте с высоким подниманием бедра, упрощенный берпи и джампинг джек. Каждое выполняется в четыре круга по 40 секунд с перерывом в 20 секунд. Отдых между разными упражнениями составляет одну минуту.

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Начать тренер предлагает с бега на месте. Затем Калагур посоветовал делать упрощенный берпи. Исходное положение — в глубоком приседе, руки поставить на пол перед собой на ширине плеч, ноги расположить чуть шире. Далее нужно прыжком перейти в упор лежа, потом вернуться в исходное положение, затем встать, после чего вновь сесть и начать заново.

Заключительное упражнение этой интервальной тренировки — джампинг джек. Выполняется оно следующим образом: нужно одновременно в прыжке расставлять ноги на ширину бедер и делать руками хлопок над головой, а затем возвращаться в исходное положение.

Ранее британские ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности.

Дарья Коршунова
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