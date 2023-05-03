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23:51, 2 мая 2023Спорт

Ученые объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе

Ученые доказали, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Ученые университета Виктории, Великобритания, объяснили преимущества занятий спортом на свежем воздухе. Об этом сообщает журнал Nature.

Руководитель исследования Кэтрин Бур рассказала, что тренировки на улице благоприятно влияют на умственные способности. В соответствии с результатами эксперимента, студенты, выполнявшие упражнения на свежем воздухе, показывали результаты в учебе выше, чем те, кто оставался в помещении.

А старший научный сотрудник Университета Эссекса Клэр Уикс отметила в интервью газете The Washington Post, что занятия на природе также более положительно сказываются на психологическом состоянии. «Люди сообщали, что чувствовали себя значительно спокойнее после 15-минутной прогулки или легкой пробежки трусцой по паркам или подобным местам», — рассказала она.

Ранее фитнес-тренер Грег Джастис назвал опасные для здоровья упражнения. Он посоветовал отказаться от высокоинтенсивных интервальных тренингов, подтягиваний киппингом и жима ногами.

Андрей Стрельцов
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