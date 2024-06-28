Позирующего горного козла запечатлела фотоловушка в Красноярском крае

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка запечатлела позирующего горного козла

В Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае фотоловушка сняла горного козла. Об этом сообщается на сайте телеканала «Енисей».

Отмечается, что дикое животное разгуливало в чаще леса и остановилось возле маркировочной точки, вследствие чего фотоаппарат запечатлел его. На опубликованном снимке видно, как козел, наклонив голову вбок, позирует перед камерой, демонстрируя длинные и массивные рога.

Ранее в июне в российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя. Животное выбрало для этого самое тонкое дерево. Медведь почесал не только спину, но и живот. Кроме того, ему удалось почистить зубы и погрызть кору.