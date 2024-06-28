Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:10, 28 июня 2024Моя страна

Позирующего горного козла запечатлела фотоловушка в Красноярском крае

В Саяно-Шушенском заповеднике фотоловушка запечатлела позирующего горного козла

Кадр: Саяно-Шушенский заповедник

В Саяно-Шушенском заповеднике в Красноярском крае фотоловушка сняла горного козла. Об этом сообщается на сайте телеканала «Енисей».

Отмечается, что дикое животное разгуливало в чаще леса и остановилось возле маркировочной точки, вследствие чего фотоаппарат запечатлел его. На опубликованном снимке видно, как козел, наклонив голову вбок, позирует перед камерой, демонстрируя длинные и массивные рога.

Ранее в июне в российском регионе фотоловушка сняла чесавшегося о дерево медведя. Животное выбрало для этого самое тонкое дерево. Медведь почесал не только спину, но и живот. Кроме того, ему удалось почистить зубы и погрызть кору.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «В некоторых случаях ее нужно применять». Бастрыкин хочет возвращения смертной казни — для террористов из «Крокуса»

      Глава нацобороны Литвы пообещал поднять вопрос членства Украины в НАТО на саммите

      Получивший российский паспорт латвийский боец-чемпион признался в незнании гимна России

      Экс-солист «Чай вдвоем» осудил роман Лепса с 18-летней девушкой

      Папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе

      Силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

      Премьер Украины сообщил о передаче трех новых систем Patriot странами Запада

      Американская компания запустит ракеты с космодрома в Швеции

      Начиненные взрывчаткой дроны ВСУ атаковали российский областной центр

      Путин оценил темпы роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше