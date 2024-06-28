Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:56, 28 июня 2024Из жизни

Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

Столетняя женщина из США отказалась выходить на пенсию

Фото: @todayshow

Столетняя женщина из США поделилась секретами долгой жизни. Об этом сообщает USA Today.

Мириам Тодд из Нью-Джерси родилась в 1924 году. Спустя сто лет, в 2024 году она отпраздновала юбилей, но при этом отказалась выходить на пенсию. Женщина трудится в основанном ее родителями магазине с 1975 года и до сих пор проводит на рабочем месте около 50 часов в неделю. По словам женщины, она не представляет, что делать целый день дома и предпочитает заниматься делом.

Мать Тодд тоже всю жизнь проработала в магазине. «Я не могу сказать, что я работаю, потому что мне нравится то, что я делаю. Так что я чувствую себя виноватой, если говорю, что работаю. Такая жизнь не для всех, но мне это подходит. Моя мама была такой же», — рассказала Тодд. При этом Тодд отметила, что понимает работающих людей, которые хотят выйти на пенсию в 60 лет, потому что всем нравятся разные вещи.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Женщина по-прежнему водит машину, сама ездит в магазин за покупками и много готовит. По словам Тодд, ее секрет долголетия не столько в генетике, сколько в здоровых привычках. Она употребляет много клетчатки и зелени, не ест жирного и жареного, сама выращивает овощи и не любит полуфабрикаты. Тодд также избегает алкоголя и сладостей. У нее никогда не было серьезных проблем со здоровьем, а за последние три года она только один раз обращалась к врачу из-за ухудшающегося зрения. Она плавает в бассейне и много двигается в течение дня из-за работы в магазине.

Ранее 110-летний супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет долголетия. Он считает, что прожил так долго благодаря постоянной активности.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Названы признаки наличия шпионской программы в смартфоне

      Демократы засомневались в способности Харрис заменить Байдена

      Предвыборный штаб Байдена отверг его выход из президентской гонки

      Туристка отправила тревожное сообщение перед исчезновением на курорте Европы

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше