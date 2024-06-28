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10:05, 28 июня 2024Культура

Раскрыты меры против родственников уехавших из России артистов

Глава ФПБК Бородин: поддерживающих иноагентов родных ждет общественное порицание
Виталий Бородин

Виталий Бородин. Кадр: ФПБК / YouTube

Меры против родственников уехавших из России артистов раскрыл глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Его слова приводит News.ru.

Бородин подчеркнул, что притеснения ждут исключительно тех, кто публично поддерживает своих близких-иноагентов. «Есть такое понятие — общественное порицание, которого никто не отменял», — пояснил он.

Родственников покинувших страну звезд с пророссийской позицией не ждет ничего плохого в России, заверил Бородин. Это касается и всех остальных, поддерживающих курс страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что родство с иностранным агентом «не должно становиться именем нарицательным». До этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто не закрывал дорогу обратно тем, кто уехал из страны после начала специальной военной операции.

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      Мария Рюрикова
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