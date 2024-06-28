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10:01, 28 июня 2024Мир

Республика Конго оказалась заинтересована во вступлении в БРИКС

Лидер Республики Конго Сассу-Нгессо: страна заинтересована во вступлении в БРИКС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС. Об этом заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо, сообщает РИА Новости.

Лидер африканского государства подчеркнул, что стране как минимум интересно развитие связей с объединением.

«Есть такая перспектива, она открыта. К объединению присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно», — заверил Сассу-Нгессо.

Ранее министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан заявил, что страна подаст заявку на вступление в БРИКС в 2025 году, когда станет председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Куала-Лумпур будет вести переговоры о вступлении во время председательства Бразилии.

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      Виктория Кондратьева
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