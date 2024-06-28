Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:04, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за участие в организации «Свидетели Иеговы»

На Алтае суд приговорил мужчину за участие в организации «Свидетели Иеговы»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Алтае суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно 45-летнего местного жителя за участие в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»). Свою вину он не признал.

По версии следствия, с февраля 2021 года по январь 2022 года на территории республики обвиняемый проводил с местными жителями беседы, в которых проповедовал идеи организации. Он также участвовал в собраниях «Свидетелей Иеговы» и вербовал новых членов в деятельность запрещенной религиозной организации.

Ранее в Иркутске суд вынес приговор руководителям и участникам этой организации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Следователи увезли на допрос собственницу сгоревшего здания во Фрязино

      56-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в откровенном бикини

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Польша отказалась отправлять солдат на Украину

      Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

      Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

      В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше