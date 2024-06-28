Россиянку осудили по делу об организации притонов в Бахрейне

В Нальчике осудили на два года женщину по делу об организации притона в Бахрейне

Нальчикский городской суд приговорил жительницу к двум годам колонии общего режима по делу об организации занятия проституцией на территории Бахрейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по пункту «б» и «в» части 2 статьи 241 («Организация для занятия проституцией, совершенная с применением насилия и с угрозой его применения, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что женщина была членом ОПГ и, находясь в Бахрейне, за вознаграждение выполняла в притоне функции административного характера — контролировала работу притонов и девушек, которых привозили из России. Среди секс-работниц также были несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали девять проституток и администратора борделя.