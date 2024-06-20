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15:59, 20 июня 2024Силовые структуры

Российские полицейские задержали девять проституток и администратора борделя

В центре Петербурга полицейские накрыли притон с проститутками

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Санкт-Петербурге полицейские накрыли интим-салон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, бордель располагался в центре Северной столицы в доме №88 на Невском проспекте. Полицейские задержали там 51-летнюю жительницу Парголово: администратора притона и организатора незаконной деятельности. Кроме того, удалось поймать девять работниц секс-индустрии в возрасте от 27 до 42 лет. Отмечается, что три из них местные жительницы, четыре из других регионов России и две уроженки стран ближнего зарубежья.

Проституток привлекли к административной ответственности, а в отношении сутенерши возбудили дело по части 1 статьи 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками.

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      Екатерина Кашурникова
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