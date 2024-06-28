Женщина попала под суд за вождение чемодана на колесиках без водительских прав

В Японии женщину остановили за вождение чемодана без водительских прав

В Японии женщину обвинили в нарушении правил дорожного движения за вождение чемодана на колесиках без водительских прав. Об этом сообщает издание «Асахи симбун».

Жительницу Китая, которая учится в городе Осака, остановила полиция, когда она ехала по тротуару на чемодане. Чемодан, способный разгоняться до 13 километров в час, квалифицировали как мотовелосипед. При этом у китаянки не оказалось водительских прав, необходимых для езды на таком транспортном средстве, а у самого чемодана отсутствовали номера и сигнальные огни.

«Я не считала его транспортным средством, поэтому и не думала, что мне нужны водительские права», — оправдывалась женщина. Тем не менее она может попасть под суд. Дело уже направили в прокуратуру, «Асахи симбун» отмечает, что это первый случай подобного рода в Японии.

Издание SoraNews24 объясняет произошедшее путаницей, возникшей после распространения электрических приводов. Японские законы традиционно делят транспортные средства на категории по объему двигателя внутреннего сгорания. В случае с электромобилями, электровелосипедами и электросамокатами эта методика не подходит, поэтому дорожная полиция ориентируется на максимальную скорость, развиваемую устройством.

Водительские права не требуются только в том случае, если максимальная скорость не превышает шести километров в час. При этом для электросамокатов сделано исключение: они не требуют прав при максимальной скорости до 20 километров в час, однако получать номера все равно придется. Кроме того, им нужны сигнальные огни.

Ранее сообщалось, что в английском городе Ноттингем полицейские задержали 84-летнего мужчину, который с 12 лет водил машину без водительского удостоверения. За 72 года его ни разу не останавливали и не проверяли у него документы.

