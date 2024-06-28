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10:55, 28 июня 2024Экономика

Уровень долговой нагрузки российских регионов резко сократится

ЦМАКП: уровень долговой нагрузки регионов может снизиться до 15-20 процентов

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Средняя долговая нагрузка российских регионов может резко сократиться. Об этом со ссылкой на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Особенности выстраивания бюджетно-налоговой политики в новых условиях» пишут «Известия».

На конец 2023 года уровень долговой нагрузки в среднем по субъектам составлял 38 процентов, но в результате списания обязательств он может снизиться до 15-20 процентов. По мнению аналитиков, такие меры позволят повысить долговую устойчивость регионов, в первую очередь тех, где нагрузка была наибольшей. При этом в ЦМАКП подчеркнули, что без укрепления бюджетной дисциплины решение властей о списании долгов не будет эффективным.

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По расчетам экспертов, к началу текущего года наибольшая закредитованность отмечалась у республик Мордовия (около 93 процентов), Удмуртия (82 процента) и Хакасия (78 процента). По прогнозам, после списания у этих регионов части долга их нагрузка снизится вдвое, до 30-40 процентов. В результате в топ-3 по соотношению госдолга к доходам окажутся Чеченская Республика (долговая нагрузка снизится 70 до 59 процентов), Республика Дагестан (с 63 до 50 процентов) и Архангельская область (с 78 до 49 процентов).

Списать долги регионам в феврале предложил президент России Владимир Путин. Это решение позволит субъектам РФ сохранять 200 миллиардов рублей ежегодно.

Позднее в Минфине заявили, что объем списания задолженностей составит 1,1 триллиона рублей. Под списание попадут долги за исключением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств, выдаваемых на опережающее финансирование (порядка 0,6 триллиона рублей). Высвободившиеся средства субъекты РФ смогут направить в свою экономику и потратить на реализацию инфраструктурных проектов.

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