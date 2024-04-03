Регионам России пообещали списать долги по кредитам

Минфин: объем списания долгов регионам РФ по кредитам составит 1,1 трлн рублей

Российским регионам пообещали простить долги по бюджетным кредитам. Общем списания составит 1,1 триллиона рублей, со ссылкой на Министерство финансов сообщает ТАСС.

Под списание попадут долги за исключением инфраструктурных бюджетных кредитов, специальных казначейских кредитов и средств, выдаваемых на опережающее финансирование (порядка 0,6 триллиона рублей). Оставшиеся 1,1 триллиона субъекты РФ смогут направить в свою экономику и потратить на реализацию инфраструктурных проектов, — сферу ЖКХ или расселение аварийного жилищного фонда. Также регионы могут потратить высвободившиеся средства на проекты для поддержки инвестиций: в инфраструктуру для инвестиционных проектов, в виде предоставления налоговых льгот, компенсации инвестиционного налогового вычета и другие цели.

Как пояснили в Минфине, задолженность будет списываться ежегодно, начиная с 2025-го при фактическом инвестировании регионами высвобождаемых средств в целевые направления. Оставшаяся треть долга будет погашаться по имеющемуся графику. По словам руководителя Центра межбюджетных отношений НИФИ Романа Афанасьева, такой шаг даст регионам стимул к развитию.

«Государство дает субъектам возможность значительно снизить расходы на обслуживание бюджетных кредитов и направить высвободившиеся средства, которые предполагались для расчета по долговым обязательствам, на решение приоритетных социально-экономических задач», — отметил он.

Списать долги регионам предложил президент России Владимир Путин. Это решение позволит субъектам РФ сохранять 200 миллиардов рублей ежегодно. По словам первого замглавы Минфина РФ Леонида Горнина, условием списания долга станет реинвестирование средств в обновление ЖКХ, расселение аварийного жилья и новые проекты. Если на местах не выполнят соответствующие условия, то должны будут погасить указанную долю долга с 2030 по 2039 год.