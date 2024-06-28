В Киеве люди перекрыли подъезд к железнодорожному вокзалу

«Страна.ua»: в Киеве протестующие перекрыли подъезд к железнодорожному вокзалу

На Украине протестующие перекрыли подъезд к железнодорожному вокзалу Киева. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, группа людей заблокировала подъезд к вокзалу около 9:30 часов утра в пятницу, 28 июня. Подъезд был открыт примерно час спустя.

«Из-за этого отправки поездов задерживали на десять минут, чтобы люди успели попасть на свои поезда», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во Львовской области Украины люди перекрыли трассу. Инцидент произошел в районе села Струтин. Причиной митинга стала мобилизация водителя автобуса сотрудниками военкомата, которые требовали, чтобы мужчина проследовал с ними «для обновления данных».