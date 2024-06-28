Зарплаты в России в одной сфере выросли на 307 процентов

Роструд: зарплата в промышленности и производстве выросла на 307 процентов

В 2024 году в России предлагаемый уровень зарплаты в промышленно-производственном секторе вырос на 307 процентов, если сравнивать с 2018 годом. Об этом заявил руководитель Роструда Михаил Иванков, которого цитирует ТАСС.

По его словам, производственно-промышленная сфера стала и продолжит оставаться драйвером занятости. Реальный сектор экономики предъявляет высокий спрос на тех, у кого есть диплом инженера. Если в среднем выпускник вуза может рассчитывать на заработную плату в 88 тысяч рублей, то инженеру готовы платить 95 тысяч рублей. Есть разница и в уровне трудоустройства: 79 процентов у инженеров при общем показателе в 75 процентов для людей с высшим образованием.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в России ухудшились настроения людей, ищущих работу. Мрачнее всего настроены IT-специалисты и работники сферы искусств. Лучше прочих себя чувствуют кандидаты из отраслей строительства и недвижимости, продаж и обслуживания клиентов.

Экономист Евгений Коган заявил о «дикой нехватке» рабочей силы в России. Особенно острый дефицит айтишников, в первую очередь специалистов по искусственному интеллекту. Кроме того, очень непросто найти сотрудника, который смог бы оперативно адаптироваться в современных реалиях больших компаний.