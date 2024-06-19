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16:03, 19 июня 2024Экономика

В России ухудшились настроения соискателей на рынке труда

hh.ru: настроения соискателей на рынке труда в России незначительно ухудшились

Фото: Tim van der Kuip / Unsplash

Настроения соискателей на российском рынке труда в начале лета незначительно ухудшились. Таковы результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Чтобы узнать, насколько комфортно и стабильно работники ощущают себя на рынке, компания разработала «индекс самочувствия», состоящий из пяти критериев. Участники опроса оценивали свою стабильность на текущем месте работы (наличие угрозы увольнения), сложность и критичность поиска работы, готовность снизить свои зарплатные ожидания и шансы в поиске работы в ближайшей перспективе. Значение итоговой оценки может колебаться в диапазоне от -1 до +1.

В начале лета настроения соискателей ухудшились на 0,005 пункта по сравнению с первым кварталом, индекс составил 0,015 пункта. Заметнее всего снизилась оценка стабильности на текущем месте работы — на 0,02 пункта, до 0,44 пункта. Отмечается, что самые пессимистичные настроения на рынке труда у IT-специалистов и работников сферы искусства. Наилучшие же показатели «индекса самочувствия» у кандидатов из отраслей строительства и недвижимости, продаж и обслуживания клиентов.

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Исследование hh.ru проводилось с 29 апреля по 22 мая 2024 года. В нем приняли участие более 10 тысяч российских соискателей.

По итогам 2023 года дефицит кадров в России составил почти 5 миллионов человек и охватил большинство ключевых отраслей экономики. Среди ключевых причин обострения кадрового голода в России эксперты называют ряд факторов, в том числе сложную демографическую ситуацию в стране, последствия мобилизации, а также растущую активность компаний из сегмента электронной коммерции (e-commerce), переманивающих сотрудников из других сфер.

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