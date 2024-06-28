Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

Mash: вышедший из тюрьмы кировский экс-губернатор Белых занялся поиском работы

Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области Никита Белых занялся поиском работы. Об этом сообщил Telegram-каналу Mash его адвокат Андрей Грохотов.

Как отметил представитель бывшего чиновника, за минувшие восемь лет Белых успел освоить профессии библиотекаря, швеи и гладильщика в исправительной колонии (ИК) № 5. Но эти варианты для трудоустройства мужчине не подходят, пояснил адвокат.

Грохотов добавил, что в Кировском областном суде рассмотрение апелляции по делу Белых о злоупотреблении должностными полномочиями перенесли на 8 июля.

Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки. Он рассказал, что в ближайшее время намерен заняться здоровьем и общаться с семьей.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.