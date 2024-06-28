Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 28 июня 2024Россия

Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области занялся поиском работы

Mash: вышедший из тюрьмы кировский экс-губернатор Белых занялся поиском работы

Фото: Сергей Бровко / РИА Новости

Вышедший из тюрьмы экс-губернатор Кировской области Никита Белых занялся поиском работы. Об этом сообщил Telegram-каналу Mash его адвокат Андрей Грохотов.

Как отметил представитель бывшего чиновника, за минувшие восемь лет Белых успел освоить профессии библиотекаря, швеи и гладильщика в исправительной колонии (ИК) № 5. Но эти варианты для трудоустройства мужчине не подходят, пояснил адвокат.

Грохотов добавил, что в Кировском областном суде рассмотрение апелляции по делу Белых о злоупотреблении должностными полномочиями перенесли на 8 июля.

Белых вышел на свободу из кировской колонии 21 июня после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки. Он рассказал, что в ближайшее время намерен заняться здоровьем и общаться с семьей.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      У россиян конфисковали десятки тысяч компьютеров, автомобилей и лодок. Кому передали это имущество?

      «Зенит» захотел купить игрока «Спартака» за 20 миллионов евро

      Россиянин пытался вывезти военную технику из страны и попался ФСБ

      «Катастрофа для президента США». За дебатами Байдена и Трампа следил весь мир. Почему их итоги напугали планету?

      «Газпром» окончательно отказался от выплаты дивидендов

      Глава российского города досрочно ушел в отставку на фоне массового отравления жителей

      Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

      Белорусские пограничники сбили украинский БПЛА

      Спрогнозировано начало рецессии в США

      В Кремле пообещали ознакомиться с содержанием дебатов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше