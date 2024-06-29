Байден прокомментировал свое выступление на дебатах

Байден признал, что его выступление на дебатах с Трампом было не самым удачным

Президент США Джо Байден признал, что его выступление на дебатах с политическим оппонентом на выборах главы государства Дональдом Трампом было не самым удачным. Об этом сообщает NBC.

«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю — я знаю, как говорить правду!» — заявил глава Белого дома. По словам американского лидера, если тебя сбивают с ног, необходимо подниматься.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед началом дебатов бывший и действующий президенты не пожали друг другу руки.

Обозреватели западных СМИ оценили дебаты как «катастрофу для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и заявила, что американцам нужно сосредоточиться на проделанной для страны работе, а не на его выступлениях.