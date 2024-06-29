День молодежи в России 2024: история, традиции и мероприятия

Сегодня, 29 июня, в России отмечают День молодежи. С 2023 года праздник не имеет фиксированной даты и приходится на последнюю субботу июня. Традиционно по всей стране в этот день пройдут фестивали, концерты и конкурсы — например, в Москве выступят певицы Mary Gu и Бьянка. О том, как в нашей стране появился День молодежи и какие праздничные мероприятия пройдут в разных городах, — рассказывает «Лента.ру».

История праздника

Прообраз современного Дня молодежи появился в разгар Первой мировой войны. В 1915 году был учрежден Международный юношеский день, его целью провозгласили борьбу с милитаризмом. Вскоре дата стала общереволюционной и обрела новый смысл — отстаивание прав и социальной справедливости для молодежи.

В СССР Международный юношеский день праздновали с 1917 по 1945 год. Затем появилась Всемирная федерация демократической молодежи, а дата ее создания — 10 ноября 1945 года — стала новым неофициальным Всемирным днем молодежи.

Спортивный праздник, посвященный Дню советской молодежи на Центральном стадионе в Свердловске, 1961 год Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Наконец, в 1958 году, появился День советской молодежи, отмечали его в последнее воскресенье июня. Цель праздника была идеологической: по всей стране на День молодежи проходили слеты комсомольцев, спортивные парады и соревнования среди рабочих. Не забывали и о развлечениях: праздничных концертах, фестивалях и конкурсах.

После распада СССР большинство постсоветских республик перенесли дату празднования Дня молодежи или вовсе его упразднили. В последнее воскресенье июня День молодежи по-прежнему отмечают в Белоруссии

В России же фиксированную дату Дня молодежи установили в 1993 году. С тех пор на протяжении почти 30 лет его отмечали 27 июня. Это вызывало разногласия в обществе — ведь дата не всегда выпадала на выходные. В итоге в 2023 году президент Владимир Путин постановил праздновать День молодежи в последнюю субботу июня.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Программа мероприятий в 2024 году

В 2024 году по всей стране пройдет фестиваль «Объединяя Россию!» от Росмолодежи. Всего заявлено 38 городов от Калининграда до Хабаровска.

Мероприятия в рамках фестиваля — бесплатные, но нужно предварительно зарегистрироваться

Москва

11:00-12:00. Марафон зарядок с футболистом Павлом Погребняком и синхронисткой Светланой Ромашиной

14:10-14:55. Мастер-класс «Уроки лидерства» от победителей и финалистов конкурса «Лидеры России»

21:10-22:00. Dj-сет от радио Energy

Кроме того, весь день с 11 утра в павильоне 51 будут проходить кулинарные мастер-классы: гостей научат печь оладьи, готовить мармелад, лепить пельмени и правильно заваривать традиционный русский чай. В программе также награждения, спортивные мероприятия и другие активности.

Ходынское поле

Mary Gu (Мария Гусарова) Фото: Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство РИА Новости

13:00-13:50. Встреча с основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Бакальчук

15:00-18:00. Финал кубка КВН «Молодежь Москвы» на малой сцене

19:30-20:00. DJ-сет на главной сцене

20:00-22:00. Выступление Mary Gu, Бьянки, Владимира Левкина, Юлии Бретты, Ильи Зудина

Кроме того, на Ходынском поле пройдут танцевальные флешмобы, выступления молодых артистов, мастер-классы и деловые дискуссии.

11:30-12:00. SUP-парад в акватории бухты Золотой Рог

18:00-19:00. Выступление певицы Мии Бойки на главной сцене

20:00-21:30. Научная битва: Science Slam в лектории на острове Русском

21:15-22:00. Выступление группы «Дискотека Авария» на главной сцене

А еще в программе Дня молодежи во Владивостоке — лекции, мастер-классы и открытые встречи.

Ольга Серябкина Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

15:00-16:00. Выступления К-поп коллективов

16:00-19:00. Быстрые свидания

20:00-21:00. Концерт Ольги Серябкиной на главной сцене

Гостей Дня молодежи в Казани также ждут лекции, мастер-классы, квизы и даже кибертурнир по Counter Strike 2, Dota 2 и Valorant.

Нижний Новгород

20:15-21:00. Выступление DJ Nasty и DJ CAMZNAEW

17:00-19:00. «Летний кубок КВН» от официальной лиги «Нижний Новгород»

21:10-22:00. Выступление группы «Иванушки International»

Кроме того, концерты пройдут в некоторых городах области: так, в Княгинине выступит группа «Братья Грим», в Чкаловске — Найк Борзов, а в Выксе — Максим Круженков и группа «Марсель».

Калининград

Эльдар Джарахов Фото: Максим Блинов / РИА Новости

14:30-19:00. Массовый турнир по баскетболу

16:00-20:00. Семейный пикник — пространство с развлекательными зонами, играми и конкурсами для детей и взрослых

21:00-22:00. Выступление Эльдара Джарахова на главной сцене

Еще в столице самого западного региона России пройдут мастер-классы, ярмарка вакансий, выставка обмундирования и оружия, хип-хоп баттл и открытый микрофон.

12:00-18:00. Турнир по фиджитал-баскетболу

12:00-21:00. Фестиваль короткометражного кино «Вкратце»

13.30-14.00. Шоу барабанщиков на главной сцене

14:00-21:30. Квартирник под открытым небом на малой сцене

15:00-16.00. Фестиваль КВН на главной сцене

21:00-22:00. Выступление группы «Айвазовский Оркестра»

На разных площадках города также пройдут научно-популярные лекции, ярмарка локальных брендов, творческие встречи и шоу-программа от студентов.

Ростов-на-Дону

Фогель (Роберт Черникин) Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

15:00-20:00. Ремесленные мастер-классы по кузнечному делу, чеканке монет и ювелирному искусству

15:00-20:00. Полноконтактные исторические средневековые бои

20:00-21:00. Выступление певца Фогеля на главной сцене

21:00-22:00. Дискотека

Кроме того, в Ростове-на-Дону 29 июня пройдут лекции, ярмарка локальных брендов, кибертурнир и музыкально-литературный квартирник.

А еще праздничные фестивали состоятся в Воронеже, Иркутске, Кирове, Красноярске, Липецке, Мурманске, Новом Уренгое, Омске, Перми, Салехарде, Саранске, Смоленске, Туле, Хабаровске, Черкесске, Астрахани, Архангельске, Великом Новгороде, Ижевске, Йошкар-Оле, Костроме, Курске, Махачкале, Нальчике, Ноябрьске, Оренбурге, Самаре, Севастополе, Томске, Улан-Удэ и Чебоксарах.