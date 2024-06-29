Клуб НХЛ обменял дважды выигравшего Кубок Стэнли россиянина

«Тампа-Бэй» обменяла дважды выигравшего Кубок Стэнли Михаила Сергачева в «Юту»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял российского защитника Михаила Сергачева, дважды выигравшего с командой Кубок Стэнли, в «Юту». Об этом сообщается на сайте «Лайтнинг».

26-летний Сергачев продолжит карьеру в «Юте», которая дебютирует в НХЛ в сезоне-2024/2025. Взамен «Тампа» получила защитника Яниса Мозера и нападающего Конора Гики, а также два драфт-пика.

На протяжении последних семи сезонов Сергачев выступал за «Тампу». Всего в свитере клуба россиянин провел 575 матчей, в которых он забросил 57 шайб и отдал 234 результативные передачи. Вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 году. Помимо «Лайтнинг», в НХЛ защитник представлял «Монреаль Канадиенс».

Грядущий сезон станет для «Юты» первым в НХЛ. Клуб заменит в лиге «Аризону Койотис».