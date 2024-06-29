Названа дата визита генсека ООН в Узбекистан

Визит генсека ООН Гутерриша в Узбекистан пройдет 30 июня--1 июля

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш посетит Узбекистан с официальным визитом, который пройдет 30 июня--1 июля. Об этом стало известно из заявления пресс-службы президента республики, опубликованного на официальном сайте канцелярии.

«По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева 30 июня--1 июля состоится официальный визит Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в нашу страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программой пребывания генсека ООН в Ташкенте предусматривается проведение переговоров на высшем уровне. В повестку дня включены вопросы дальнейшего расширения и укрепления многопланового сотрудничества Узбекистана с ООН и ее институтами, а также актуальные аспекты глобальной политики и регионального взаимодействия.

В пресс-службе отметили, что особое внимание будет уделено поддержке мер по достижению целей устойчивого развития Узбекистана. Кроме того, в ходе визита Гутерриш посетит ряд индустриальных и социальных объектов, проведет двусторонние встречи и мероприятия.

Ранее Мирзиеев и президент России Владимир Путин обсудили вопросы развития сотрудничества двух стран. Уточняется, что лидеры государств обговорили эти темы в контексте достигнутых договоренностей после визита Путина в Ташкент.

