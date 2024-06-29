Названа причина смертельного пожара в подмосковном общежитии

ТАСС: аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Балашихе

Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, очаг возгорания находился на втором этаже здания. При этом, по предварительной информации, система пожаротушения в общежитии отсутствовала.

Также в МЧС России подтвердили смерть пяти человек при пожаре.

О пожаре в здании общежития сообщалось ранее.

28 июня суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего Юрия Хомченко, который в феврале 2023 года поджег общежитие с людьми в Москве. Мужчина будет отбывать срок в колонии особого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.