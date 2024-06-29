Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:39, 29 июня 2024Россия

Названа причина смертельного пожара в подмосковном общежитии

ТАСС: аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Балашихе
СюжетПожары в России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Причиной пожара в общежитии в подмосковной Балашихе стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, очаг возгорания находился на втором этаже здания. При этом, по предварительной информации, система пожаротушения в общежитии отсутствовала.

Также в МЧС России подтвердили смерть пяти человек при пожаре.

О пожаре в здании общежития сообщалось ранее.

28 июня суд приговорил к пожизненному заключению 60-летнего Юрия Хомченко, который в феврале 2023 года поджег общежитие с людьми в Москве. Мужчина будет отбывать срок в колонии особого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «России 1» и солиста группы «Тараканы» признали иноагентами. Почему Минюст внес их в реестр?

      Американская газета призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

      После гибели людей при пожаре в подмосковном общежитии возбудили уголовное дело

      Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова

      Названа причина смертельного пожара в подмосковном общежитии

      Пожар в подмосковном общежитии потушили

      Зеленский сообщил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

      Обама прокомментировал дебаты Байдена и Трампа

      Маск сделал неожиданное заявление про США

      В Иране завершилось голосование на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше