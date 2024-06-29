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13:19, 29 июня 2024Мир

Журнал Time описал ситуацию с Байденом словом «паника»

Журнал Time выпустил номер со словом «паника» и уходящим Байденом на обложке

Фото: Time / X

Прошедшие на этой неделе первые дебаты президента США Джо Байдена, идущего на второй срок, и кандидата от Республиканкой партии Дональда Трампа журнал Time описал словом «паника». Издание опубликовало обложку с этим словом и уходящим Байденом на красном фоне (цвет Республиканской партии) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Накануне о панике в рядах демократов сообщило Politico. Состояние Байдена, которое стало понятно из хода дебатов, привело к тому, что некоторые начали активно обсуждать, кто мог бы заменить действующего главу государства на выборах.

The New York Times также призвало Байдена не баллотироваться на второй срок, потому что во время дискуссии он показал себя как «тень великого государственного служащего». Издание указало, что действующий президент проделал хорошую работу, при нем начали заживать раны, открытые Трампом во время своего президентства, а страна начала решение ряда долгосрочных задач, но сейчас лучшее, что он может сделать, это уступить дорогу другим.

CNN рассказало об опустошении в Белом доме, потому что выступление Байдена ужаснуло сторонников демократов. При этом источники телеканала не верят, что президент согласится выйти из гонки, а для окружения его состояние не стало сюрпризом.

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Опрос, проведенный консалтинговой группой Morning Consult, показал, что больше половины американцев хотели бы замены Байдена на предстоящих выборах. В том числе такого мнения придерживаются 19 процентов демократов.

The Washington Post опубликовала список из десяти альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства. На первых местах в нем вице-президент Камала Харрис, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер и министр транспорта Пит Буттиджич. Впрочем, в издании не уверены, что смена принесет пользу партии.

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      Платон Щукин
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