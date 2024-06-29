В США представили десять демократов для замены Байдена

WP опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах

Американская газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, а также обвинила Демократическую партию в том, что та «прятала голову в песок», скрываясь от проблем возраста и умственного состояния американского лидера.

По мнению издания, самые влиятельные голоса в партии представляли проблемы Байдена преувеличенными со стороны медиа. Однако позиция его союзников изменилась после «бессвязного и почти всеми раскритикованного выступления» на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, в результате чего стал актуальным вопрос об альтернативных кандидатах на выборы.

На первом месте в представленном списке находится вице-президент Камала Харрис, которая могла бы включиться в гонку, «только если сама добровольно не уйдет в сторону». На второе место издание поставило губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как «реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге». На третьей строке — министр транспорта США Пит Буттиджич, которого описывают как «противоположность неспособности Байдена доносить послания до Трампа».

Затем в перечне следуют губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок. На восьмое место газета поставила Мишель Обаму — супругу экс-президента Барака Обамы, заявив, что она является «самой популярной бывшей первой леди в Америке», которая могла бы стать идеальной альтернативой, однако «попросту не заинтересована в избрании».

Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и также губернатор Кентукки Энди Бешир. При этом в материале подчеркивается, что «неясно, принесет ли альтернатива пользу партии».

Ранее редакционный совет газеты The New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, а Демократическую партию — признать, что он не должен баллотироваться на пост президента и подобрать ему замену.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

Позже телеканал выяснил, что выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии. По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента и не смог вернуть доверие американцев. По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.