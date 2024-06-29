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06:06, 29 июня 2024Интернет и СМИ

В США представили десять демократов для замены Байдена

WP опубликовала 10 альтернативных кандидатов для замены Байдена на выборах
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская газета The Washington Post опубликовала десять альтернативных кандидатов для замены президента США Джо Байдена на предстоящих выборах главы государства, а также обвинила Демократическую партию в том, что та «прятала голову в песок», скрываясь от проблем возраста и умственного состояния американского лидера.

По мнению издания, самые влиятельные голоса в партии представляли проблемы Байдена преувеличенными со стороны медиа. Однако позиция его союзников изменилась после «бессвязного и почти всеми раскритикованного выступления» на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, в результате чего стал актуальным вопрос об альтернативных кандидатах на выборы.

На первом месте в представленном списке находится вице-президент Камала Харрис, которая могла бы включиться в гонку, «только если сама добровольно не уйдет в сторону». На второе место издание поставило губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, которую описывают как «реальную альтернативу и почти идеальную на бумаге». На третьей строке — министр транспорта США Пит Буттиджич, которого описывают как «противоположность неспособности Байдена доносить послания до Трампа».

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Затем в перечне следуют губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом и сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок. На восьмое место газета поставила Мишель Обаму — супругу экс-президента Барака Обамы, заявив, что она является «самой популярной бывшей первой леди в Америке», которая могла бы стать идеальной альтернативой, однако «попросту не заинтересована в избрании».

Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и также губернатор Кентукки Энди Бешир. При этом в материале подчеркивается, что «неясно, принесет ли альтернатива пользу партии».

Ранее редакционный совет газеты The New York Times призвал президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, а Демократическую партию — признать, что он не должен баллотироваться на пост президента и подобрать ему замену.

Предвыборные теледебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировал канал CNN. Соперники сошлись только в вопросе о конфликте на Украине. Отмечалось, что стороны продержались без взаимных оскорблений 20 минут.

Позже телеканал выяснил, что выступление Байдена вызвало панику в Демократической партии. По его данным, демократы обеспокоены тем, что Байден невыгодно выглядит на фоне своего оппонента и не смог вернуть доверие американцев. По итогам дебатов в частном порядке был поднят вопрос о том, стоит ли Байдену оставаться кандидатом в президенты от демократов.

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      Марина Совина
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